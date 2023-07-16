Три мощные вспышки на Солнце класса М произошли в воскресенье. Одна из них привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи на Земле.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики им. академика Е.К. Федорова (ИПГ).

В 11:26 мск (12:26 по Баку) 16 июля ученые зафиксировали на звезде вспышку класса М 1.1 в рентгеновском диапазоне продолжительностью 14 минут. «Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении. В 18:08 мск (19:08 по Баку) и 20:46 мск (21:46 по Баку) на Солнце произошли еще две вспышки класса М 1.8 и М 4.0 соответственно.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.