Французские власти зарегистрировали вспышку птичьего гриппа на птицеферме, расположенной на севере страны.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу министерство сельского хозяйства.

«В период, когда вирус птичьего гриппа активно циркулирует в Европе из-за перелетных птиц, Франция 26 ноября зафиксировала на птицеферме в городе Варам в департаменте Нор вспышку, вызванную высокопатогенным штаммом», — говорится в сообщении министерства. В нем отмечается, что «специалисты продолжают исследования, чтобы установить причину возникновения очага».

В связи со вспышкой власти вновь обратились с призывом к владельцам птицефабрик соблюдать все правила для обеспечения биобезопасности.

В начале этого года на французских фермах было выявлено около 400 очагов вируса птичьего гриппа. Чтобы сдержать эпидемию, фермеры были вынуждены уничтожить тогда более 3,5 млн уток и кур.