В Брюсселе считают, что Грузия полностью выполнила 3 из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В ЕС говорят, что Грузия должна сосредоточиться на политической деполяризации, судебной реформе, деолигархизации, свободе СМИ.

В докладе Еврокомиссии на эту тему указано, что выполнены следующие рекомендации:

— избрание независимого народного защитника;

— гендерное равноправие;

— выполнение решений Европейского суда по правам человека.

Рекомендации, по которым Грузия имеет «частичный прогресс»:

— деолигархизация;

— политическая поляризация;

— функционирование и подотчетность государственных институтов и избирательной системы;

— инклюзивная и эффективная судебная реформа;

— борьба с коррупцией;

— борьба с организованной преступностью;

— защита прав человека;

— участие гражданского общества в принятии решений.

В Брюсселе считают, что у Грузии нет прогресса по одной рекомендации – плюрализм СМИ. В ЕС заявляют о необходимости внести поправки в Закон о вещании, обеспечить безопасность журналистов, повысить уровень защиты журналистики и владельцев СМИ.

Отметим, что вскоре Еврокомиссия даст предварительную оценку прогрессу Грузии, Украины и Молдовы на пути интеграции в Евросоюз.

Вначале с мнением ознакомят послов стран-членов ЕС, которые находятся в Брюсселе, а после доклад рассмотрят министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальном собрании Совета ЕС в Стокгольме.

При этом правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» объявила о выполнении 80% рекомендаций, и что процесс будет завершен к концу июня.

То есть, в целом можно сказать, что какое-то движение соседней Грузии в направлении интеграции в ЕС мы видим. Хоть и не очень быстрое. Но цель поставлена, и если действующее правительство не будет уклоняться от ее достижения, то рано или поздно Грузия исполнит требования по всем пунктам и окажется в составе Евросоюза. Интересно, каковы в связи с этим стремления и ожидания самого населения Грузии? Можно ли сказать, что большая часть граждан страны однозначно за это так же, как это наблюдалось еще в конце нулевых? Или настроения в чем-то поменялись? Каковы главные плюсы, которые получит Грузия от членства в ЕС? И какой позитив приобретут от такого события ее страны-соседи по региону, Армения и Азербайджан?

На эти вопросы # ответили известные аналитики.

Российский эксперт по странам Восточной Европы, журналист Радио Свобода/Эхо Кавказа Вадим Дубнов думает, что общая политическая ситуация в мире способствует тому, чтобы Европейский Союз закрыл глаза на некоторые особенности грузинского прогресса с точки зрения движения в Европу.

«Я думаю, что Брюссель действительно будет достаточно снисходителен в силу того, что происходит вокруг. И Грузия это знает, и поэтому позволяет себе некоторую «орбанизацию» — так бы я это назвал. Потому что Тбилиси отстаивает право вести себя как Будапешт даже не будучи еще в статусе кандидата на вступление в ЕС. И это вот такой компромисс, который, видимо, будет постепенно формулироваться, потому что еще есть некоторые противоречия внутри самой Грузии», — говорит эксперт.

Действительно, большинство населения страны за вхождение в объединенную Европу, отмечает обозреватель. «По разным причинам и мотивам – как идейно-ценностным, так и чисто утилитарным. Но тем не менее, таких людей действительно большинство. Однако у власти есть возможность играть на некоторых нюансах, некоторых слабых местах, на некоторых мифах и предрассудках, в соответствии с которыми стремление в ЕС легко уживается с представлениями, которые недавно высказывал премьер-министр Гарибашвили на форуме консерваторов в Европе, и который продолжает обвинять Запад в попытках открыть в Грузии второй фронт против России. Есть миф страха войны, которую может развязать Россия в Грузии. Этот миф тоже очень сильно работает, воздействует на людей, и поэтому страна в известной степени расколота, и власть на этом играет. Поэтому я думаю, что в конечном счете Грузия получит статус кандидата в члены ЕС, но Брюсселю придется решать определенные проблемы, связанные с этим», — говорит Дубнов.

«Что касается позитива, который это может вызвать в Армении и в Азербайджане, мне кажется, что это не сообщающиеся сосуды. У Азербайджана свои подходы, связанные с дистанцированием от всех центров силы, а Армения играет свою игру, и Евросоюз ей сейчас нужен только для решения каких-то очень конкретных локальных задач. Поэтому я не думаю, что это как-то может на это всё повлиять», — заключил эксперт.

В свою очередь грузинский политолог, глава Академии международных отношений, генеральный директор Фонда развития грузино-азербайджанских связей Симон Копадзе заметил, что касательно реализации 12-пунктной рекомендации Евросоюза, наряду с вопросом реформирования судебной системы, наиболее важным является вопрос деолигархизации и политической поляризации, что стало главным краеугольным камнем создавшегося политического кризиса.

«В целом основная причина политического кризиса в Грузии кроется в лояльном отношении правящей партии к России, неприемлемом как минимум для 87% населения Грузии, что создает определенные неудобства для западных партнеров нашей страны.

Объяснения пропагандистов правящей партии, что они охраняют мир, сохраняя лояльность к России, беспочвенны — сегодняшняя риторика России обусловлена ​​ее нынешним изолированно-санкционным состоянием, которая сразу же изменится, если она добьется каких-либо успехов на украинском фронте. Поэтому сегодня для Грузии очень важно получить статус кандидата в члены ЕС, и в то же время очень важно проявить активность в направлении членства в НАТО», — заявил Копадзе.

По его словам, абсолютное большинство населения Грузии было, есть и будет прозападным, Грузия является частью Европы по своей культуре и исторической перспективе, Грузия никогда не допустит потери своей государственной независимости, не допустит восстановления Советского Союза в любом новом виде. Как бы Россия ни старалась удержать у власти в Грузии верные ей политические группы, они всегда будут бессильны против воли грузинского народа.

«И, наконец, какие дивиденды получат две другие страны Южного Кавказа от членства Грузии в Евросоюзе? Прежде всего, это безопасность, неприкосновенность их государственности и территориальной целостности, в том смысле, что защищенная от российской агрессии территория Сакартвело никогда не будет использована против них.

И самое главное, я не думаю, что развитая экономика и системы связи и логистики соседней страны, вошедшей в ЕС, будут чем-то неприемлемы для Азербайджана и Армении», — заключил грузинский ученый.