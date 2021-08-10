Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2022 году рассмотрит новые элементы уникального наследия Азербайджана в трех многонациональных номинациях и одной национальной.

Как сообщили # в пресс-службе Министерства культуры, речь идет о следующих номинациях: «Чайная культура: символ самобытности, гостеприимства и социального контакта» как совместная заявка от Турции и Азербайджана, «Традиционное производство шелка: коконоводство, шелководство и ткачество» как совместная заявка Азербайджана, Турции, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Помимо этого, сообщили в культурном ведомстве, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан представят на рассмотрение комитета многонациональную номинацию «Устная традиция анекдотов Моллы Насреддина». Заявка нашей страны – «Пехлеванство и зорхана как виды традиционных спортивных игр».

Таким образом, уже в следующем году Азербайджан может быть представлен в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже 19 элементами, в случае, если все представленные заявки будут одобрены.

Напомним, что на данный момент в нематериальном списке ЮНЕСКО – 15 элементов Азербайджана.

Это: Азербайджанский мугам (2008 год), Искусство азербайджанских ашугов (2009 год), Праздник Новруз (2009) совместно с Индией, Ираном, Киргизией, Пакистаном, Турцией, Узбекистаном, Афганистаном, Ираком, Казахстаном, Таджикистаном и Туркменией, Азербайджанское традиционное искусство ковроткачества (2010 год), Мастерство изготовления и искусство игры на таре (2012 год), Човган (2013 год), Традиционное искусство изготовления и ношения женского шелкового головного платка кялагаи и его символика (2014 год), Медное производство в Лагиче (2015 год), Лаваш (2016 год) совместно с Ираном, Казахстаном, Киргизией и Турцией, Традиция приготовления долмы (2017 год), Мастерство изготовления и искусство игры на кяманче (2017 год), Яллы (кочари, тензере), коллективные традиционные танцы Нахчывана (2018), Эпос «Деде Горгуд» (2018) совместно с Турцией и Казахстаном, Нар байрамы — традиционный праздник и культура граната (2020 год), Искусство миниатюры (2020 год) совместно с Ираном, Турцией и Узбекистаном.