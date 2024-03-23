Определились кандидаты на пост президента и членов Исполкома АФФА.

Как передает azerisport.com, единственным кандидатом на пост президента АФФА выдвинут глава Наблюдательного совета азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Ровшан Наджаф.

На места членов Исполкома Ассоциации от Общественной организации ПФЛ выдвинулись Самед Гурбанов, Фарид Мансуров , Хаял Джафаров, Гурбан Гурбанов и Магсуд Адыгезалов. От Общественного союза региональных футбольных федераций выдвинуты Эльшад Насиров, Балакиши Гасымов и Сархан Гаджиев, от Общественного союз общественных футбольных организаций – Кенуль Мехтиева и Заур Ахундов, а от Общественного объединения федераций полевого футбола – Ульви Мансуров и Лейла Халилова Рзазаде.

Итоги будут определены в ходе отчетно-выборной Конференции АФФА, которая пройдет 2 апреля.