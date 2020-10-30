На освобожденных от оккупации погранзаставах поднят государственный флаг

Состоялось открытие после восстановления четырех пограничных застав на территории Джабраильского и Зангиланского районов, освобожденных от армянской оккупации.

Как сообщает местный корреспондент АПА, сегодня над пограничными заставами в селах Султанлы, Хелефли, Худаферин и Гумлаг был поднят государственный флаг.

Таким образом, четыре погранзаставы заступили на службу.

Охрана госграниц после 27-летней оккупации организована личным составом Горадизского погранотряда  Госпогранслужбы.

Отметим, что освобождение от оккупации 132 км азербайджано-иранской государственной границы является важным событием с точки зрения полного восстановления государственной границы.

| 2020-10-30T21:20:03+04:00 30 октября 2020, 20:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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