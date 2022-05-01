Согласно данным Министерства обороны России, в традиционном военном параде 9 мая 2022 года, который пройдёт в Москве, будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее, сообщает «Радио Свобода».

Так в составе парадных колонн вместе 191 военной машины, представленной в 2021 году, в 2022 по Москве проедет 129 единиц военной техники.

В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения «Юнармия» и сотрудников МЧС. Это на две тысячи человек меньше, чем в 2021 году.

Больше будет лишь авиационная часть парада – на один летательный аппарат. Всего зрители парада увидят 77 самолётов и вертолётов.

Менее богатым, по сравнению с прошлым годом, будет и разнообразие техники. Во время парада не будут продемонстрированы танки Т-80БВМ, самоходно-артиллерийские установки 2С35 «Коалиция-СВ», тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепек», машины инженерной системы дистанционного минирования «Замедление», зенитный комплекс «Панцирь-С», а также все машины Росгвардии.

Часть этой техники была замечена в Украине – при участии в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения в субботу отметил, что война в Украине ослабила Россию так, что на параде в Москве на 9 мая ожидается меньшее количество военной техники.

«Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков. Почти двести российских самолетов. Почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин. Конечно, у оккупантов еще есть техника в запасах. Да, у них еще остаются ракеты для ударов по нашей территории. Но эта война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве», — подчеркнул Зеленский.