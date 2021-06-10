На территории освобожденных от оккупации Физулинского и Джебраильского районов обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих, сообщает Sputnik Армения.

Согласно информации, останки принадлежат участникам боевых действий в Карабахе. Для установления их личности будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что, согласно заявлению армянской стороны, на азербайджанских землях, освобожденных от оккупации с момента прекращения военных действий в Карабахе, были обнаружены тела или останки 1567 армянских военнослужащих, которые были переданы Армении.