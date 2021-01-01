На освобожденных от оккупации территориях начато телерадиовещание

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) и ПО «Телерадиовещание и спутниковая связь» восстановили работу шушинской телерадиовещательной станции с целью начала телерадиовещания на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, на станции установлено и передано в эксплуатацию оборудование для цифрового телевещания и приема со спутника 10 телеканалов.

Шушинская телерадиовещательная станция уже функционирует в нормальном режиме.

В городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском районах и окружающих их населенных пунктах уже транслируются телеканалы «AzTV», «Mədəniyyət», «İdman Azərbaycan», «Общественное телевидение» (İTV), «CBC», «CBC Sport», «Real» TV, «Xəzər» TV, «Azad Azərbaycan» и «ARB-24».

В то же время, в стерео-режиме осуществляется вещание радио «Азербайджан» и «Общественного радио FM» в городах Шуша, Ханкенди, Мингячевир, Евлах, Ходжалинском, Агдамском, Бардинском, Гёйчайском районах и окружающих их населенных пунктах.