На митинге в Тбилиси задержаны 12 человек

Полиция задержала 12 человек на протестной акции у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, передает «Новости-Грузия».
Митинг организовало молодежное движение «Шецвале».
Задержания начались вскоре после появления вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского. Политик вышел из служебного автомобиля и показал непристойный жест демонстрантам, которые скандировали «раб». Произошедшее возмутило протестующих и стало причиной стычки с полицией.
По данным МВД, задержание всех 12 человек было произведено в административном порядке.