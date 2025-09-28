По меньшей мере 39 человек погибли и более 50 получили ранения в субботу в результате давки на митинге, организованном актером Виджаем (полное имя — Джозеф Виджай Чандрашекхар), который ведет предвыборную кампанию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла в районе Карур во время предвыборного мероприятия партии, возглавляемой Виджаем. На месте проведения мероприятия собралось 27 тыс. человек, в то время как площадка вмещает около 10 тыс.

Среди погибших – 13 мужчин, 17 женщин, четыре мальчика и пять девочек. 51 человек, в том числе 26 мужчин и 25 женщин, находятся на интенсивном лечении.

Виджай – один из самых прибыльных актеров тамильского кино в течение трех десятилетий. После создания собственной политической силы в 2024 году его митинги регулярно собирают толпы.

Он проводит предвыборную кампанию накануне выборов в штат Тамилнад, которые должны состояться в начале 2026 года.

Для помощи пострадавшим власти направили по меньшей мере 44 врача из соседних районов. В настоящее время проводится расследование причин инцидента.

Правительство штата Тамилнад обвинило Виджая в нарушении правил проведения митинга. В частности, по словам источников, организаторы митинга не обеспечили участников едой и водой, из-за чего они начали терять сознание. NDTV отмечает, что люди падали в обмороки и во время выступления Виджая, но машины скорой помощи к месту проведения мероприятия допущены не были.

Премьер-министр Индии Наренда Моди назвал трагедию «глубоко печальной» и выразил соболезнования семьям погибших.