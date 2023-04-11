Неопознанными остаются 195 из почти 1,4 тыс. найденных в Киевской области тел. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

«По результатам следственно-оперативных действий, только на территории Киевской области было зарегистрировано 11 тыс. 333 уголовных производств, большинство из них — по статье 438 (нарушение законов и обычаев ведения войны), но были и другие составы преступления», — отметил он.

В частности, зафиксировано 526 преступлений по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 7 — госизмены, 84 — коллаборационной деятельности, 113 — диверсии, 6 — террористической деятельности, планирования, подготовки и ведения агрессивной войны, а также 10 тыс. 701 — нарушение законов и обычаев ведения войны.

По словам Небытова, в рамках этих производств сообщено о подозрении 41 лицу. Кроме того, 34 производства уже направлены в суд и рассматриваются по существу. «Одним из главных аспектов деятельности Национальной полиции в Киевской области является выявление тел погибших граждан. На сегодняшний день могу сказать, что эта цифра составляет 1 тыс. 374 человека — это гражданские украинцы, которые были убиты», — подчеркнул глава полиции.

Он также добавил, что сейчас известно, что 717 из них убиты из стрелкового оружия, 340 человек погибли от минно-взрывных и осколочных травм, а причина смерти 317 человек пока не установлена. «То есть более половины этих людей расстреляны сознательно», — сказал Небытов.