На испанском острове Тенерифе, входящем в состав Канарских островов, четвёртые сутки не утихают масштабные лесные пожары. В настоящее время эвакуировано более 26 тысяч человек из 11 городов.

Сообщается, что огонь распространился на площадь около 5000 гектаров вдоль 50-километрового периметра — его до сих пор не удалось обуздать.

«Служба экстренной помощи Канарских островов сообщила, что к субботе днем было эвакуировано более 26 000 человек, по предварительным оценкам, это резкое увеличение по сравнению с 4500 в пятницу. По состоянию на данный момент пострадали около 11 городов», — говорится в сообщении.

Лидер региона Фернандо Клавихо заявил, что рост температуры и усиление ветра значительно усложняют тушение пожара.