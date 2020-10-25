На границе Таджикистана и Киргизии произошел конфликт

Очередной конфликт произошел на границе Таджикистана и Киргизии, с киргизской стороны пограничники использовали оружие, жертв нет.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничного управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, распространенного в воскресенье.

«25 октября 2020 года в 15:30 (13:30 мск) жители села Ходжаи-Ало Исфаринского района (Согдийская область Таджикистана — прим. ТАСС) внутри села заменяли старые обветшалые трубы», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в это время к селу приблизились 25-30 вооруженных киргизских пограничников и потребовали прекратить работы. Они заявили, что эта часть территории является спорной, и «открыли огонь из огнестрельного оружия в сторону населения». В заявлении отмечается, что местные жители не пострадали от стрельбы киргизских пограничников и этот участок относится к территории Таджикистана.

ГКНБ назвали этот инцидент очередной провокацией пограничников Киргизии, направленной «на осложнение ситуации на границе между двумя странами». Также сообщается, что работы на месте конфликта приостановлены, погранслужбы Таджикистана и Киргизии ведут переговоры с участием представителей местных органов власти двух стран.

Протяженность границы двух республик составляет около 970 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Два года назад Киргизия и Таджикистан активно начали процесс делимитации и демаркации границы, на данный момент описано уже около 580 км линии прохождения рубежа.