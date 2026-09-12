Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с Владимиром Путиным в Нью-Дели в пятницу, 11 сентября, вновь призвал президента РФ к переговорам о прекращении агрессивной войны против Украины и пообещал поддержать мирные усилия. Диалог и дипломатия — правильный путь к разрешению конфликтов, передает слова Моди Министерство иностранных дел Индии.

Моди и Путин обсудили индийско-российские отношения накануне двухдневного саммита международной организации БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в столице Индии. Украина была одной из обсуждаемых тем, при этом МИД Индии упомянул конфликты «в Черноморском регионе».

Агентство dpa в связи с этим напоминает, что Индия является крупным импортером российской нефти, а также зерновых, и потому страдает от нарушения судоходства в Черном море в результате войны. В июле при ракетном ударе РФ по сухогрузу под Одессой погибли четверо индийских моряков. Министерство иностранных дел Индии вызывало временного поверенного в делах России в связи с этой атакой.

«Необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий», — с такими словами премьер-министр Индии обратился к президенту РФ 31 августа, во время двусторонней встречи в столице Кыргызстана Бишкеке накануне открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин тогда ответил, что Россия якобы уже «двигается» по этому пути.

Наблюдатели не раз отмечали, что после начала полномасштабной войны в Украине и введения Западом санкций против РФ Индия стала играть важную роль в обходе Москвой этих ограничений. В частности, по данным Bloomberg, именно через Индию в Россию поставлялись запрещенные санкциями товары — такие как микрочипы и станки, нужные военной промышленности РФ. Кроме того, Индия и после начала войны в Украине продолжала активно покупать российскую нефть. (DW)