С момента вторжения в Украину в феврале 2022 года общие потери России составили 1,5 миллиона военнослужащих, из них треть, или полмиллиона, – убитыми. О этом журналистам заявил глава Генштаба, командующий вооруженными силами Великобритании маршал авиации сэр Ричард Найтон, передает Sky News. Основные потери российские войска понесли с начала 2023 года, когда началась позиционная война на истощение: за это время, по словам Найтона, они смогли захватить всего 2% украинской территории.
«Я считаю, что эти цифры наглядно иллюстрируют бессмысленную и тщетную трату человеческих жизней ради столь незначительного прогресса и достижения незаконной цели президента Путина», — заявил Найтон. Ссылаясь на полмиллиона убитых на войне российских солдат, он добавил: «Это означает, что по всей России на стенах опустевших, погрузившихся во мрак домов висит полмиллиона фотографий. Это означает, что полмиллиона семей больше никогда не увидят своих отцов, сыновей, братьев или мужей».
Развязанная Путиным война идет уже дольше Великой отечественной и Первой мировой, и он не собирается ее прекращать. Напротив, после недавних визитов в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера Путин только усилил обстрелы Украины и решил увеличить давление как на фронте, так и путем эскалации гибридной войны в Европе, сообщали западные СМИ со ссылкой на западных чиновников и разведчиков, а также близких к Кремлю людей.
Заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который отвечает в Пентагоне за разработку политики, включая приоритеты американских вооруженных сил и размещение войск, заявил на недавнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины: «Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что потребности Украины будут сохраняться в ближайшие месяцы и годы, а также к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам. Мы не можем предсказать, когда закончится эта трагическая война».
Путин настаивает, что какие-либо мирные переговоры могут всерьез начаться лишь после того, как он захватит весь Донбасс или украинские власти согласятся сдать ему не оккупированные пока территории региона. При этом срок завоевания всей Донецкой области был перенесен уже в 16-й раз – теперь на начало весны 2027 года.
Совместный проект «Медиазоны» и «Би-би-си» смог подтвердить к 11 сентября 288 844 случая гибели на войне против Украины. Это минимально подтвержденное число смертей, не обо всех становится известно публично, указывают журналисты. Расчет по делам о наследстве дает приблизительную цифру в 352 тысячи человек.
Потери на фронте растут: в июле и августе они превысили уже 40 тысяч человек. (themoscowtimes.com)