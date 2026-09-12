С момента вторжения в Украину в феврале 2022 года общие потери России составили 1,5 миллиона военнослужащих, из них треть, или полмиллиона, – убитыми. О этом журналистам заявил глава Генштаба, командующий вооруженными силами Великобритании маршал авиации сэр Ричард Найтон, передает Sky News. Основные потери российские войска понесли с начала 2023 года, когда началась позиционная война на истощение: за это время, по словам Найтона, они смогли захватить всего 2% украинской территории.

«Я считаю, что эти цифры наглядно иллюстрируют бессмысленную и тщетную трату человеческих жизней ради столь незначительного прогресса и достижения незаконной цели президента Путина», — заявил Найтон. Ссылаясь на полмиллиона убитых на войне российских солдат, он добавил: «Это означает, что по всей России на стенах опустевших, погрузившихся во мрак домов висит полмиллиона фотографий. Это означает, что полмиллиона семей больше никогда не увидят своих отцов, сыновей, братьев или мужей».

Развязанная Путиным война идет уже дольше Великой отечественной и Первой мировой, и он не собирается ее прекращать. Напротив, после недавних визитов в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера Путин только усилил обстрелы Украины и решил увеличить давление как на фронте, так и путем эскалации гибридной войны в Европе, сообщали западные СМИ со ссылкой на западных чиновников и разведчиков, а также близких к Кремлю людей.

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который отвечает в Пентагоне за разработку политики, включая приоритеты американских вооруженных сил и размещение войск, заявил на недавнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины: «Мы должны быть готовы к затяжному конфликту и к тому, что потребности Украины будут сохраняться в ближайшие месяцы и годы, а также к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам. Мы не можем предсказать, когда закончится эта трагическая война».