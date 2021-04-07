На границе с Арменией открылась еще одна воинская часть

На государственной границе с Арменией на территории Губадлинского района 6 апреля открылась еще одна воинская часть Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, сообщается на сайте ведомства.

На церемонии по этому случаю выступил замначальника Службы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев, который передал личному составу поздравление начальника Службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

В ходе мероприятия состоялось награждение группы военнослужащих за высокие заслуги в служебной деятельности.

Участники церемонии ознакомились с условиями, созданными для организации служебно-боевой деятельности личного состава воинской части, в том числе с административным зданием и учебным центром, рабочими помещениями для личного состава, казармой и столовой, складами, техническими средствами, автомобильной техникой и т.д.

На стрельбище учебного центра были проведены учебные стрельбы из бронетехники, стрелкового оружия, минометов и зенитных установок.

| 2021-04-07T11:15:58+04:00 7 апреля 2021, 12:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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