Депутат Бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт, выступающая за отмену санкций и возобновление конструктивных отношений с Россией, создаст собственную партию, сообщает издание «Фокус».

По словам Вагенкнехт, в основе программы её партии будут лежать четыре ключевых принципа:

Рациональная экономическая политика. Социальная справедливость. Мир. Свобода.

Как подчеркнула парламентарий, она намерена «покончить с безумной социально-экономической политикой правящей коалиции» во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По её словам, правительство не способно выработать меры, которые стимулировали бы создание рабочих мест для населения и способствовали сокращению безработицы.

Внешнеполитическая концепция партии будет ориентирована на «всестороннее применение инструментов дипломатии». По мнению парламентария, данный подход предполагает недопустимость дальнейшего увеличения военного бюджета ФРГ, а также «заключение мира с Россией любой ценой». Важность нормализации отношений с Москвой политик объясняет в том числе губительными последствиями нынешнего курса, в том числе санкций, для немецкой экономики. Наконец, Вагенкнехт намерена «покончить с культурой отмены».

«Люди исключаются из общества, когда выражают альтернативное, непопулярное мнение», — заявила она.

Размышляя о потенциальном электорате партии, парламентарий заявила, что создаваемая ею политсила должна стать «рупором людей, голосующих из-за безысходности за „Альтернативу для Германии“ (AfD, АдГ)».

«Многие пишут мне: если вы ничего не сделаете, то я от безысходности проголосую за „Альтернативу для Германии“. Это не граждане с правыми или радикальными взглядами», — заявила она.

При этом политик не уточнила сроки появления новой политической силы. Ранее она неоднократно заявляла, что решение о создании партии будет принято «к концу года». По данным представителей окружения Вагенкнехт, самой ранней датой называется середина октября, после земельных выборов в Баварии и Гессене.

Можно ли считать решение о создании новой партии неким проявлением гибридной войны, которую Россия ведет против Запада? То есть, политики, которые на фоне агрессии против Украины позволяют себе выступать едва ли не с позиции поддержки России – это не косвенное свидетельство того, что подсанкционная Москва все равно выискивает способы находить и подкупать себе сторонников в странах Европы? Насколько опасна подобная тенденция? Ведь такие политики – это своего рода инструменты пропаганды на определенную часть общества.

Своими мыслями об этом поделились с # известные немецкие эксперты.

Как заметил руководитель программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям доктор Штефан Майстер, на данный момент в Германии есть место для левой партии, на это есть огромный социальный запрос.

«В то же время есть часть общества, которая хочет положить конец войне, хочет дешевого газа из России и не очень заботится об Украине. Эта группа в Восточной Германии больше, чем в Западной Германии, но мы можем говорить о 15%. У этой группы на данный момент нет партии, которую она может найти в парламенте, они не будут голосовать за АдГ, потому что те всё больше и больше становятся неонацистской партией.

Я думаю, что на многих из этих людей также влияет российская дезинформация, но у них тоже есть такие позиции. Россия очень активна в немецкой информационной сфере, потому что в силу истории существует довольно большая дружественная России группа», — говорит аналитик.

Он не думает, что это в данный момент опасно для канцлера Шольца, но если они действительно организуют партию, они могут еще больше поляризовать общественный дискурс.

«Все основные партии на стороне Шольца в поддержке Украины, некоторые даже требуют большей и более быстрой поддержки, например, христианские демократы. Но мы видим, что слабое информирование канцлера о своей политике и кризисе, в котором в данный момент находится правящая коалиция в Германии, из-за множества разных позиций, приводит к потере доверия к партиям и политической системе. Этим будут пользоваться правые и левые партии, а российская дезинформация попытается еще больше подогреть эту поляризацию», — уверен Майстер.

А вот аналитик, издатель и главный редактор журнала Neue Zeiten и YouTube-канала Neue Zeiten TV (ФРГ) Александр Черкасский задался вопросом — является ли Вагенкнехт марионеткой РФ?

«Мое мнение — Сара левый политик-популист, который обращается к тем кругам электората, который не очень образован и ищет простых ответов на сложные вопросы, людей симпатизирующих России, которых немало. Она пытается быть одновременно и левой (социальная справедливость, мир), и правой (против волны беженцев, против неомарксистской повестки и идеологии).

Является ли она проектом России — нет таких доказательств, я лично не думаю», — сказал германский редактор.

По его словам, описанная тенденция также представлена со стороны AfD. «Сара и АдГ имеют одного и того же избирателя, и к счастью будут мешать друг другу», — заключил Черкасский.