На Филиппинах выявили рекордное число заболевших COVID-19

Министерство здравоохранения Филиппин зафиксировало за минувшие сутки в стране рекордные 10 016 случаев заболевания COVID-19, общее число заражений превысило 731 тысячу, говорится в ежедневном отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о предыдущем суточном рекорде заражений коронавирусом на Филиппинах, который был зарегистрирован 22 марта и составил 8 019 случаев. Согласно данным минздрава страны, за минувшие сутки медики выявили рекордные 10 016 случаев заражения.