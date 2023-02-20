Несмотря на то, что тема российско-украинского конфликта была центральной на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, не менее интересной выглядела и панельная дискуссия президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Первое, что бросается в глаза – это уверенный тон Ильхама Алиева, который говорил о конкретных планах и четком видении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян говорил на отвлеченные и неактуальные темы, апеллируя к второстепенным фактам, пытаясь создать видимость ведения дискуссия.

Такая линия поведения Пашиняна, заметно отличающая от его выступлений в парламенте, говорит о том, что на международном уровне за Армению уже все решили и никакие хотелки от Еревана никто не хочет не то, чтобы принять всерьез, но и даже и выслушивать.

В этом отношении азербайджанская дипломатия уверенно и последовательно диктует свои условия мира. Иначе и не может быть. Наша страна слишком долго терпела оккупацию Арменией своих земель.

«Мы вели мирные переговоры в течение 28 лет. Вы можете себе представить? С 1992 по 2020 год. И если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет. Это было абсолютно приемлемо для Армении, так как они хотели заморозить ситуацию, навсегда сохранить наши земли под оккупацией. Это было приемлемо для друзей армян в разных частях мира. Но для нас это было неприемлемо. Поэтому мы готовились, мы мобилизовали все свои силы», — заявил азербайджанский лидер, подчеркнув, что Азербайджан вернул свои территории по праву, предоставленному статьей 51 Устава ООН.

В своем выступлении Ильхам Алиев приоткрыл завесу над характером общих договоренностей, достигнутых на закрытой встрече в присутствии Пашиняна. В первую очередь это касается того, что тема какого-либо статуса Карабаха не упоминается в переговорах по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. То есть, теперь данная тема является внутренним делом Азербайджана и, как подчеркнул Ильхам Алиев, армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана.

«Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха. Сегодня я сообщил об этом своему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, — Рубен Варданян – покинет нашу территорию», — заявил президент Азербайджана.

Этими словами он в очередной раз подчеркнул, что официальный Баку готов налаживать прямые контакты с карабахскими армянами без участия каких-либо посторонних лиц, засланных в Карабах для выражения определенных интересов, которые явно не отвечают интересам Азербайджана. Баку не станет мириться с деструктивным присутствием Варданяна в Карабахе, мутящим воду в интересах России.

Не говоря уже о попытках Армении реанимировать посредническую миссию в лице стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ильхам Алиев вновь опроверг посреднические услуги структуры, которая на протяжении многих лет фактически способствовала замораживанию конфликта, а не его решению. «Минская группа ушла на пенсию и практически не существует. Может быть, она пока еще существует лишь на бумаге», — сказал он.

Интересным моментом переговоров в Мюнхене стало предложение об установке контрольно-пропускных пунктов вдоль межгосударственной границы.

«Если мы говорим о делимитации границ, то без КПП это невозможно. Если мы говорим об открытии коммуникаций, то и в Зангезурском коридоре, и на границе Лачинского района с Арменией должны быть созданы КПП», — заявил Ильхам Алиев в интервью азербайджанским журналистам сразу после переговоров с Николом Пашиняном при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Было бы хорошо, чтобы армянская и азербайджанская стороны создали свои контрольно-пропускные пункты. Это должно быть в Лачине на границе с Арменией и по обе стороны Зангезурского коридора. Мы и раньше говорили о необходимости этого, но сегодня я заявил об этом официально на встрече с участием Блинкена, и мы будем ждать официальный ответ армянской стороны. Эта наша позиция воспринимается и в Европе, и в Америке, как логичная», — подчеркнул президент Азербайджана.

Из этих заявлений можно сделать вывод, что по существу Азербайджан активно продвигает свою повестку и видение урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, разрушая хрупкую аргументацию Армении.

Азербайджанский лидер в очередной раз продемонстрировал международной общественности, что готов к миру с Арменией. Однако молчание Пашиняна, позволяющее судить о том, что его принуждают к долгожданному миру, ведь армянский премьер и слова не проронил о переговорах с Азербайджаном, говорит о его неготовности к этому. Он до сих пор не нашел в себе силы открыто заявить о том, что в данном вопросе нужно поставить окончательную точку. Вместо этого, Пашинян продолжает уходить от прямого ответа. Как правильно отметил Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в Мюнхене, «мы понять не можем, чего хочет Армения»…