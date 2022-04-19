Из-за войны в Украине рост мировой экономики, по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), замедлится до 3,6 процента, сообщает агентство AFP во вторник, 19 апреля.

В январе МВФ предсказывало мировой экономике рост на 4,4 процента. «Экономические последствия войны распространяются повсюду — подобно волнам землетрясения, исходящим из эпицентра», — прокомментировал новый прогноз главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша (Pierre-Olivier Gourinchas.). «Кризис разворачивается в то время, как мировая экономика находилась на пути к восстановлению, хотя еще не полностью оправилась от пандемии COVID-19», — сказал он.

Наиболее разрушительными экономические последствия войны станут для России и Украины. По прогнозу МВФ, экономика Украины сократится на 35 процентов в 2022 году, ВВП России упадет на 8,5 процента, в том числе из-за жестких санкций. (DW)