Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в размере 2,7 млрд долларов США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

«Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 млрд специальных прав заимствований, что равно около 2,7 млрд долл. Спасибо партнерам за скорую помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ», — написал он.