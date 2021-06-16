Министерство внутренних дел Германии сообщает о росте кибератак из России, передает Эхо Москвы.

Они нацелены на немецкие политические партии и фонды.

В «Докладе о гибридных угрозах», который получила редакция программы «Контрасты» телеканала ARD, говорится, что хакерские нападения участились в последние недели. С помощью внедрения в аккаунты электронной почты злоумышленники пытаются получить секретные данные.

МВД ФРГ высказывает опасение, что они могут использоваться не только в шпионских целях, но и для российского влияния на выборы в бундестаг, которые пройдут в сентябре. Проводится параллель с нападениями на аккаунты Демократической партии США и с хакерской стратегией в ходе президентских выборов во Франции. Добытые и манипулированные документы в обоих случаях использовались для создания неуверенности у широких слоев избирателей.

МВД ФРГ приводит оценку отдела безопасности концерна «Фейсбук». Американские эксперты считают, что добытые данные могут быть предоставлены журналистам в целях дезинформации. Так, российский телеканал RT Deutsch уже попытался представить выборы в земле Саксония-Ангальт как результат манипуляции с помощью опросов общественного мнения. Специалисты МВД считают, что это – попытка подорвать доверие к демократическим институтам в Германии. Российские государственные СМИ дискредитируют политическую линию ФРГ во время пандемии. Например, распространяется мнение, что правительство ФРГ использует борьбу с коронавирусом для ограничения основных прав немецких граждан, эмоционально подчеркиваются негативные последствия для детей.

Немецкие силовики говорят, что хакерское влияние на политические институты демократических стран – распространенная практика российских государственных органов в последнее время.