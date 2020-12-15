МВД Азербайджана: предотвращены 203 попытки незаконного пересечения пунктов

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики об ужесточении специального карантинного режима в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 08:00 14.12.2020 года по 08:00 15.12.2020 с карантинного пропускного поста на 52-м километре дороги Баку-Губа были возвращены 39 автомобилей: 18 – в направлении района, 21 – столицы, с поста на 31-м километре дороги Баку-Шамаха-Евлах – 58 автомобилей: 26 – в направлении района, 32 – столицы, с пропускного поста на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 106 автомобилей, 68 – в направлении района, 38 – столицы.

Об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

В целом были предотвращены попытки пересечения без разрешения пунктов при помощи 203 транспортных средств.