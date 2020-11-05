Муж-рогоносец как пример для руководства Армении

Начну с анекдота. Приезжает муж из командировки домой раньше срока. Дома застает жену с любовником. Любовник, надо сказать, раза в три больше мужа, берет того в охапку, относит на кухню, ставит на пол и чертит вокруг него круг. «Выйдешь из круга, голову оторву!», — говорит любовник и уходит в спальню.

Через какое-то время, осуществив все задуманное, любовник уходит. Жена идет на кухню, а там муж от смеха заливается. «Что с тобой?», — удивленно спрашивает она, явно не ожидавшая такой реакции мужа. «Да пока вы там сексом занимались, я три раза из круга выходил!», — гордо отвечает муж. О реакции жены на этот его ответ ничего не известно, но анекдот очень показательный.

Потому, что в реальной жизни происходят события не менее анекдотические. Как известно, 27 сентября, азербайджанская армия, в ответ на очередную армянскую провокацию, перешла в крупномасштабное контрнаступление. На данный момент уже от оккупации освобождено 4 города и свыше 200 сел, взяты под контроль важнейшие стратегические высоты. Кроме того, азербайджанская армия взяла контроль над телекоммуникационной сетью в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил военный эксперт, координатор военно-аналитического портала Razm.info Карен Вртанесян. Это говорит о том, как далеко продвинулась наша армия, сколь успешно идет контрнаступление.

Есть сведения о взятии Дашалты, о подготовке решающего удара по освобождению Шуши. Сетевой российский ресурс Avia.pro пишет, что азербайджанская армия в течение ночи смогла окружить город Шушу в Нагорном Карабахе с южного, западного и восточного направлений и готовится штурмовать данный населенный пункт. В материале говорится, что Азербайджанская Армия в ходе дальнейшего развития конфликта может войти в город, который находится примерно в десяти километрах к югу от Ханкенди, где стремительно сокращается население. Население этого, пока еще оккупированного города, уезжает в Армению. Как заявил изданию «Спутник Армения» глава сепаратистской администрации города Давид Саркисян, в самом городе сейчас осталось всего 17 тысяч человек. «Сейчас в городе осталось порядка 30% населения», — сказал он. Давид Саркисян отметил, что администрация готова организовать эвакуацию оставшихся в городе жителей.

Кроме того, наша армия уничтожила многих лиц из военно-политического руководства никем не признанной «НКР», а также тысячи армянских солдат и офицеров. Истинные данные о своих потерях руководство РА скрывает, но они станут достоянием общественности уже совсем скоро, после окончательного поражения армянской стороны. О том, что оно неизбежно, свидетельствует и то, что остатки руководства «НКР» сбежали в Ереван. Причем, что символично, расположившись в здании на улице Гарегина Нжде.

И вот на фоне всех этих новостей, свидетельствующих об успешной операции азербайджанской армии по полному освобождению всех оккупированных РА территорий нашей страны, армянская сторона радуется вестям о признании «независимости» так называемой «НКР» со стороны отдельных городов в разных странах мира. К примеру, канадский город Лаваль пошел на этот шаг. Чуть ранее городской совет итальянского города Палермо также признал «независимость» так называемой «НКР». А 15 октября такой же номер выкинули депутаты горсобрания итальянского Милана и общественный совет города Лимоне. Затем это сделали советы американских городов Фаулер и Форт-Ли, французского департамента Од-де-Сен и французского города Вьен.

Не буду рассуждать о мотивах тех, кто согласился пойти на поводу у армянской диаспоры указанных стран. Коснусь лишь вопроса их адекватности и реакции на происходящее в РА. Господам из Палермо, Милана, Лимона, и других указанных выше городов, наверное просто неизвестно, что никакой «НКР» скоро просто не будет. Наша армия успешно работает в данном направлении. Соответственно, и «признание» это с их стороны будет умножено на ноль.

Но, еще более поразительна реакция РА. Терпящее поражение на фронте руководство страны-оккупанта пытается выдать за «успех» все, что хоть как-то отдаленно может его напоминать. Отсюда и радость по поводу признания «независимости» так называемой «НКР» со стороны разных городов. Они бы еще через рестораны и стриптиз-клубы разных стран мира это «признание» протащили! Не получается же добиться того же хоть от одного государства. И не получится, уверен. В этих условиях и имеет смысл вспомнить про анекдот, о котором упомянул в начале статьи. Уж больно поведение руководства РА и «НКР» напоминает поведение мужа, который гордился троекратным выходом за пределы круга, что нарисовал ему любовник жены.