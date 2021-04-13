Музей ковра в Баку демонстрирует уникальные экспонаты онлайн – ФОТО

Азербайджанский национальный музей ковра в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос демонстрирует уникальные ковры из коллекции, посвященные теме космоса.

Как сообщила # директор музея Ширин Меликова, эти шедевры будут демонстрироваться онлайн в течение всей недели.

В центре виртуальной экспозиции — работа известного художника по ковру Джафара Муджири «Космонавтика».

В серединном поле сюжетно-орнаментальной композиции ковра расположен монументальный образ человека, устремляющегося в космос. Серединное поле также украшают изображения звезд, планет, знаменитых космических кораблей. Пазухи арки в верхней части ковра и бордюры украшены богатым цветочным орнаментом.

По центру свода арки автор поместил изображение основателя советского государства – В. И. Ленина. В серединной кайме бордюра расположены портреты космонавтов — героев, покоривших космос: Ю.Гагарина, В. Терешковой, Г. Титова и др.

Этот уникальный ворсовый ковер ручной работы был создан в 1965 году из шерсти. Сегодня он занимает особое место в коллекции Азербайджанского национального музея ковра.

Джафар Муджири родился в Тебризе, был заведующим отделом идеологии и пропаганды азербайджанского филиала партии Тудэ и главным редактором газеты «Азербайджан», издаваемой в Баку на азербайджанском и на персидском языках для диаспоры. Газета распространялась исключительно за рубежом.

«На момент создания ковра «Космонавтика» папа уже защитил диссертацию по ковроделию в Тбилиси и являлся кандидатом искусствоведения. Вел курсы, читал лекции в институте искусств и на факультете журналистики АГУ им.С.М. Кирова. В Баку попал в 1948 году после падения первой независимой от Ирана республики Южный Азербайджан. Был кадровым офицером, капитаном в составе ВС Ирана. Дружил и сотрудничал с Лятифом Керимовым и Кямилем Алиевым», — рассказывает # дочь художника Севиндж Муджири.

Среди других экспонатов виртуальной выставки – работа выдающегося художника по ковру Лятифа Керимова, посвященная знаменитому космонавту Герману Титову, покорившему космос вслед за Ю. Гагариным. Художник в очередной раз продемонстрировал свое умение создавать прекрасные ковровые композиции с оригинальным художественным решением. Как в серединном поле, так и в окружающей его полосе с диагональным полосатым орнаментом динамично и выразительно показан стремительный старт космических ракет. Небесные тела, планеты и знаки зодиака на красочном декоративном ковре идеально гармонируют с портретом космонавта в правом верхнем углу. Ковер под названием «Советский космонавт Герман Титов» Лятифа Керимова был создан в 1969.

Всего в ходе проекта Музея ковра, посвященного космонавтике, будет представлено 4 ковра. В ближайшие дни организаторы выставки познакомят онлайн аудиторию с произведением Салара Мамедова. Будет представлен знаменитый гобелен мастера под названием «Космический калейдоскоп», созданный в 1985 году. В заключительный день выставки 15 апреля будет представлена ковровая композиция «Космос служит миру» (1986 год) Надира Байрамова, с изображением флагов СССР, кремлевской звезды, кораблей «Восток» и «Союз-Т» и портретом Юрия Гагарина.