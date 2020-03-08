Мурад Оруджев: Всегда мечтал попробовать себя в качестве военного фоторепортера

Фотограф Мурад Оруджев, специализирующийся на репортажной фотографии, умеет впечатлять своими кадрами. Многие его работы говорят сами за себя, и по силе эмоционального воздействия не уступают произведениям искусства. Не случайно, что именно он был признан «Фоторепортером года» по версии Обьединения фотографов Азербайджана (ОФА).

В интервью # Мурад Оруджев рассказывает о психологической стороне своей профессии, и о том, в какую «горячую точку» он всерьез подумывает отправиться и для чего:

— Вы признаны лучшим фоторепортером года. Как вы восприняли это известие?

— Награждение для меня было совершенно неожиданным. Я не состою в ОФА, хотя знаю многих, кто входит в эту организацию, и поддерживаю с ними дружеские отношения. Буквально за пару недель до награждения со мной связался председатель союза Мирнаиб Гасаноглы и пригласил на мероприятие, пообещав, что там будут корифеи отечественной фотографии. Это хорошая возможность пообщаться с коллегами по цеху, и, конечно же, я пообещал прийти. И уже на самом мероприятии меня ждал такой сюрприз. Приятно, что наградили меня именно в номинации «Фоторепортер», ведь я себя именно так и позиционирую.

— Но это и одна из самых сложных профессий. Как вы пришли в нее?

— К этой профессии я шел долго, прежде, чем понял, что это мое. Но, так или иначе, всегда был связан с фотографией. Работал фоторедактором, занимался аэрофотосъемкой. Потом поступило предложение поработать фоторепортером. Я не отказался. Хотя думал, что у меня недостаточно для этого опыта. Но, как оказалось, именно к этой профессии я шел всю свою жизнь.

— Ваши подписчики считают, что лучше всего вам удается спортивная сьемка. Вы согласны?

— От подписчиков ничего не скроешь (смеется, авт.) Согласен, спортивная фотография у меня получается лучше всего. Спорт — это одна из сфер, где царят неподдельные эмоции. Накал страстей, победы и разочарования. А еще — драйв, исходящий от спортсменов. Все это заряжает и меня. Каждое крупное спортивное мероприятие я жду с большим нетерпением.

— Расскажите о своей самой сложной сьемке в качестве репортера?

— Всегда сложно снимать социальные темы. Сложно психологически. Одна из таких не простых съемок в моей практике — дети в центре онкологии. Съемка проходила в преддверии праздника, детям дарили подарки, но праздничного настроения не было абсолютно.

Ну, а если говорить о физически трудной съемке, то это, пожалуй, гонка Формула 1. Приходится преодолевать расстояния, меняя фотопозиции, а времени буквально в обрез. Хочется сделать побольше интересных кадров, поэтому приходится бегать с целым багажом своей фототехники. Но когда видишь результат, усталость как рукой снимает…

— К слову, ваша фотография была признана лучшей на конкурсе, объявленном организаторами Формулы 1. Расскажите об истории этого кадра…

— Я отправил на конкурс четыре фотографии, из которых одна была отмечена первым местом. Этот снимок я сделал во время проведения последнего Гран-при Азербайджана. Снимок продуманный, не спонтанный, я к нему готовился. Мне важно было показать динамику движения гоночного болида, но в то же время, чтобы это было красиво. Для этого я выбрал зрительские трибуны перед зданием Музейного центра на бульваре. Кадр получился именно таким, как я хотел. Жюри конкурса, по всей видимости, он тоже пришелся по душе.

— Что определяет успех репортерского кадра?

— Мы живем в эпоху визуальной журналистики, когда люди предпочитают смотреть фотографии и видео, нежели читать текст. Если у фоторепортера получается на фотографиях передать события или эмоции, то такие кадры считаются успешными.

— Какое событие мечтаете запечатлеть на свою камеру?

— Всегда мечтал попробовать себя в качестве военного фоторепортера. Понимаю весь риск и всю трудность, но очень хотелось бы поработать в этой сфере фотожурналистики. Хотел бы отправиться на Ближний Восток, потому, что это самая горячая точка в настоящее время, и процессы, которые сейчас там происходят, находятся в центре внимания всего мира. Мне хотелось бы осветить не только боевые действия, но и показать, какую разруху несет война, бедственное положение мирных жителей и все тяготы беженцев.