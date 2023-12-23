Герой труда России и народный артист Дагестана, композитор Мурад Кажлаев умер в возрасте 92 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе дагестанского министерства культуры.

Министр культуры республики Зарема Бутаева сказала агентству, что Кажлаев будет похоронен на кладбище в Махачкале на улице Танкаева, рядом с женой.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку. Обучался в Азербайджанской государственной музыкальной академии (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова — ред.). В 1963-1964 годах был худруком Дагестанской филармонии. В 1965 году создал вокально-инструментальный ансамбль «Гуниб» (позже известный как «Гая»).

В 1963-1973 годах Кажлаев был председателем Союза композиторов Дагестанской АССР, с 1968 — секретарем правления Союза композиторов РСФСР. В 1993-1996 годах — депутат Государственной думы. В 2010 году композитор основал в Дагестане музыкальную школу для одаренных детей.

Кажлаев является автором музыки для гимна Республики Дагестан.

Распоряжением президента Ильхама Алиева был награжден «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики» за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.