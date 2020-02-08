Мубариза Мансимова хотят посадить в Турции

В отношении турецкого бизнесмена азербайджанского происхождения, владельца Palmali Holding Мубариза Мансимова возбуждено уголовное дело. Бизнесмену запрещено покидать пределы Турции.

Как сообщил Мубариз Мансимов на своей странице в соцсети Facebook, его обвиняют в шпионаже и связях с террористической организацией FETÖ.

Бизнесмен отверг выдвинутые против него обвинения и обратился в верховный суд. Подробности возбужденного уголовного дела пока не раскрываются.

Однако из заявления Мубариза Мансимова можно сделать вывод, что показания против него дали граждане Азербайджана и бывшие сотрудники компании Palmali.

| 2020-02-08T12:12:31+00:00 8 февраля 2020, 14:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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