Известный международный финансист и инвестор Уильям (Бил) Браудер откликнулся на письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с просьбой спасти ему жизнь. Об этом сообщил адвокат Саакашвили – Шалва Хачапуридзе – на очередном заседании Тбилисского суда об отсрочке наказания и временной отправке экс-президента на лечение в Европейскую клинику.

Как рассказал Хачапуридзе, в своём послании Михаил Саакашвили жаловался, что его «убивают в тюрьме теми же методами, что и Сергея Магнитского» и даже «ещё более изощрённо и публично», поэтому бывший глава Грузии просил Браудера «помочь местным правозащитным группам в создании нового «Списка Магнитского» не дожидаясь летального исхода».

Мать Михаила Саакашвили – профессор Гиули Аласания – заявила журналистам, что Билл Браудер «немедленно включился в дело» и «попросил выслать ему список всех виновных в отравлении Саакашвили, а также его пытках». Браудер обещает передать список виновных западным правительствам, возможно, для введения санкций.

Новость о переписке между Браудером и Саакашвили появилась во время судебного заседания, на котором адвокат Хачапуридзе настаивал на переправке бывшего президента в европейскую больницу для лечения от тяжёлых ментальных и неврологических заболеваний. Американский невропатолог Шахин Эмануэл Лахин, приглашённый стороной защиты, подтвердил на заседании суда, что Саакашвили страдает «нетипичной деменцией» и вылечить столь тяжёлого пациента в Грузии, по его утверждению, невозможно.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отбывает шестилетний срок заключения по обвинению в превышении должностных полномочий. В Грузии против него возбуждены ещё несколько дел – в том числе о незаконном пересечении границы осенью 2021 года. Тогда его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму. (svoboda.org)