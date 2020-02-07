Может нам покинуть ряды ООН?

В отношениях Азербайджана с Советом Европы вновь возникла определенная напряженность. С одной стороны, мы уже привыкли к тому, что каждая зимняя сессия открывается для нас проблемой.

По идее, мы уже должны быть готовыми к таким оборотам в наших отношениях с главной демократической организацией Европы.

Но, нет, каждый раз раньше всех на первый план выходят люди, которые вовсе не хотят, чтобы Азербайджан оставался членом этой организации.

Призывая страну покинуть ряды этой организации, эти люди почему –то не спрашивают себя: Может некоторые депутаты Совета Европы как раз этого и хотят? Неужели, если мы покинем ряды этой организации отношение к нам улучшится? Не станет ли после этого наша страна более уязвима к негативному отношению некоторых международных кругов?..

Но вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы наши анти-европейцы твердят одно и то же: якобы Совет Европы обманул нас и не решил карабахскую проблему! Но ведь Совет Европы никогда не брал на себя обязательство решить карабахскую проблему, у него нет не только соответствующих механизмов, подобные проблемы даже не входят в его мандат. Как известно, Совет Европы занимается изучением положения дел в области прав человека и демократии в странах-членах и контролирует их политику в этой плоскости.

Да, Совет Европы принял несколько важных документов по карабахской проблеме, где, между прочим, эта организация осудила армянскую агрессию. Но то, что их требования остаются на бумаге, это проблема уже всех международных организаций.

Если следовать по этой логике, мы первую очередь, должны покинуть ряды ООН. Во-первых, решением подобных проблем в первую очередь занимается именно эта организация.

Во-вторых, требования четырех резолюций этой организации также остаются на бумаге, Армения не только не выполнила эти требования, она отказывается выполнять их вообще.

В противном случае, мы не искали бы каждый раз «базовые принципы» для переговоров – ведь, они определены в четырех резолюциях СБ ООН!

Возвращаясь к Совету Европы, заметим, что, если мы покинем эту организацию, окажем настоящую услугу армянам. То, что Азербайджан является членом этой организации, в каком-то смысле служит сдерживающим фактором: понятно, что состояние прав человека и в демократии стран-членов Совета Европы, как минимум, является терпимым. В противном случае, нас будут ставить в один ряд с некоторыми восточными и азиатскими странами…

Конечно, мы вовсе не утверждаем, что эксперты или депутаты в Совете Европы являются идеальными людьми. Нет, конечно, не так. Во-первых, они могли бы дождаться окончания внеочередных парламентских выборов. Ведь, заранее трудно оценить насколько демократичными были выборы. Если у депутатов имеются факты серьезных нарушений перед выборами, они, в первую очередь, должны были огласить именно их. Но мы подобных претензий не услышали.

Во-вторых, Совет Европы постоянно оценивал ситуацию в Армении более демократичной. Но, друзья, экс-президент Р.Кочарян, который в свое время маячил на заседаниях ПАСЕ, сейчас находится под арестом, причем, с не подобающим демократическому лидеру и демократической стране обвинением. Кстати, армянские эксперты не исключают, что та же участь ожидает и его соратника – бывшего президента С.Саргсяна.

В-третьих, эксперты и депутаты Совета Европы, как правило, давали высокую оценку выборам в Армении. А какую оценку дают тем же выборам сами армяне, в том числе, лидер новой власти Н.Пашинян? Заметим, что нынешний премьер-министр неоднократно заявлял, что выборы при правлении криминального карабахского клана постоянно фальсифицировались.

Плюс, не стоит забывать, что в демократических странах, как правило, дело до революции никогда не доходит, все вопросы решаются выборами и референдумами – по крайней мере, так учили нас в свое время европейские теоретики демократии.

Что же касается применения к Азербайджану жестких санкций, не думаем, что дело примет такой оборот. Самое главное, мы сами не должны допустить этого.

Хотя бы потому, что буквально пару дней тому назад все мы говорили и писали только о том, что Европейский Союз однозначно поддержал территориальную целостность всех членов – участниц программы «Восточное партнерство».

Давайте не забывать, что Европейский Союз занимается экономическими проблемами континента, НАТО же решает проблемы, связанные с безопасностью. Что касается Совета Европы, он отвечает за права человека и демократии в странах – членах и является самой первой ступенью на пути к объединенной Европе…