Может ли Армения спровоцировать гибридную войну в Азербайджане?

Возможно, понятие «гибридной войны» и раньше существовало в военной теории, в теоретических и практических военных учениях, но, как нам известно, о ней начали чаще говорить, активно употреблять ее изощренные способы и средства только в последние два десятилетия.

Теперь можно вполне однозначно, даже, как говорится, прямолинейно сказать, что это новое военное явление постепенно вытесняет разновидности классических войн, т.к. с каждым годом кажется более привлекательным, более удобным средством достижения цели не только для сильных мира сего – крупных держав, но, в том числе, воинственно настроенных, агрессивных государств-карликов, особенно, их страдающих от «мании величия» лидеров.

Конечно, внимательный читатель сразу же нас спросит: собственно говоря, почему вы вдруг вспомнили про гибридные войны?

Дело в том, мы переживаем довольно напряженные дни. Естественно, наступление, точнее провокация армянских вооруженных формирований в Товузском направлении не в состоянии посеять тревогу и страх среди нашего населения, особенно, среди наших солдат и офицеров.

Но, как говорится, война есть война и в ней погибают не только офицеры и солдаты вражеской страны, но и наши.

Кроме того, мы точно, на сто процентов не знаем все планы и замыслы врага, поэтому должны просчитать все возможные риски, все коварные планы и намерения врага.

Да, враг вовсе не дремлет, в принципе, он при первой же возможности может использовать и средства гибридной войны, один из способов которой даже может быть связан с пандемией коронавируса.

Известно, что в основных районах и самых крупных городах страны действует строгий карантинный режим, о котором наши люди почему-то иногда сознательно и бессознательно забывают.

Мы также понимаем патриотические чувства, эмоции нашего населения, особенно, молодежи. Но, если где -то возникает массовое и тесное скопление народа, там сразу нарушается не только карантинный режим, но и основные социальные и медицинские рекомендации, запреты, создается благоприятное условие для новых массовых заражений коронавирусом, что может привести к очередной вспышке, даже возможно, к более сильному и неуправляемому скачку пандемии..

Поэтому мы должны быть максимально осторожными. Врачи-специалисты, вирусологи уже обратили внимание на эту сторону процессов, происходящих в стране. Проблем у нас много, к ним добавились и наступления армянских вооруженных формирований за пределами Нагорного Карабаха.

Но мы не должны забывать, что ни карантинный режим, ни, тем более, пандемия еще не отменены, и поэтому мы вынуждены, как говорится, воевать одновременно на нескольких фронтах…

Конечно, мы обратили, точнее, постарались обратить внимание только на одну небольшую деталь. Но при желании можно найти массу таких деталей, потому что в стране, в регионе, даже в мире проблем достаточно, и они, к сожалению, взаимосвязаны.

Конечно, на первом плане наша самая основная проблема – Нагорный Карабах. Мы постоянно должны помнить, что нам уже некуда отступать, у нас нет уже территорий, которые мы могли бы оставить без защиты – нет, даже сантиметра нашей территории мы не можем уступать врагу.

И мы постоянно должны помнить, что наши территории в 90 -х г. были в основном оккупированы в то время, когда в Баку шла борьба за власть, царили беспредел и анархия – все это не должно больше повториться, потому что мы уже увидели их горькие последствия.

В эти напряженные дни стране требуются в первую очередь стабильность и спокойствие. Только так мы можем справиться не только пандемией коронавируса, но с военными провокациями врага. Еще раз заметим, что эти два нюанса связаны друг с другом: только здоровая нация может остановить агрессию врага.

Вдобавок, всем известно, что пандемия может стать сильным источником паники, она в состоянии парализовать всю социальную инфраструктуру страны. Поэтому в эти дни от нас требуется более высокая дисциплинированность и организованность — любой хаос, любая дезинтеграция может только навредить нашим национальным интересам и нашей национальной безопасности…