Мовсес Акопян: «Россия в дни войны поставляла Еревану вооружения, о которых в Армении и не мечтали»

Россия во время войны предоставляла Армении все нужные вооружения и даже больше. Об этом сказал на пресс-конференции 19 ноября в Ереване экс-глава Генштаба, генерал-полковник Мовсес Акопян.

«Россия поставляла Армении вооружения, о которых мы даже мечтать не могли, с первых же дней войны, еще до того, как глава армянского государства связался по телефону с президентом России», — добавил Акопян, сообщает «Спутник-Армения».

По его словам, Россия в этом конфликте вела себя как поистине дружественное Армении государство, хотя руководство Армении вело себя не столь подобающе.

Напомним, что о незаконных поставках вооружений в Армении не раз заявлял и президент Ильхам Алиев, прямо обвиняя Россию в односторонней поддержке Армении в конфликте. В частности, он сообщил, что из России в Армению были совершены десятки авиарейсов, которыми было доставлено сотни тонн различных вооружений.

Это подтвердил и президент России В.Путин в интервью телеканалу «Россия 24» 17 ноября. Отвечая в частности на вопрос о поддержке Армении во время войны он сказал: «Что касается того, не чувствовала ли себя Армения в одиночестве, – уверяю вас, что Российская Федерация в рамках и многосторонних, и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство Армении, в том числе в лице Премьер-министра Пашиняна, неоднократно выражало слова благодарности и подчёркивало, что Россия в полном соответствии со своими обязательствами выполняет все обязательства (прошу прощения за тавтологию) в этой сфере.

Мы, кстати говоря, исходили и из того (Вы сейчас упомянули о роли Турции, о неформальных вооружённых формированиях), мы исходили из того, что даже в ходе таких серьёзных событий должен быть соблюдён баланс сил. И уверяю вас в том, что Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала всё, чтобы этого не было».