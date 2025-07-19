«Моего отца арестовали на два месяца… Вы ответите за это! Власть не вечна», – написал сын политика в соцсети, обращаясь к властям Армении.

Ранее Следком Армении заявил о задержании Акопяна. Ему инкриминируется публичный призыв к свержению власти. Согласно следствию, основанием для предъявления политику такого обвинения стало интервью, опубликованное 1 июля.

С заявлением выступила и инициатива пяти правозащитников, подчеркнув, что уголовное преследование оппозиционного политика Рубена Акопяна — очередное проявление подавления свободы слова.

«Акопяну предъявлено обвинение за политические оценки, данные несколько недель назад и относившиеся не к будущему, а к прошлому. В этих условиях говорить о феномене «призыва» в рамках здравой логики невозможно ни с лингвистической, ни с юридической точки зрения», — говорится в заявлении.