Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что российские спецслужбы готовят против страны «очень большую провокацию». Об этом экс-глава государства сказал на заседании суда, где рассматривается дело о его незаконном пересечении границы, передает Sova.news.

«Речь идет о плане, согласно которому готовится провокация внутри наших оккупированных территорий и у разделительной линии, после чего в этой провокации обвинят оппозиционные группы Грузии. Затем правительство России потребует от правительства Грузии незамедлительно объявить о нейтралитете, и правительство Грузии будет готово это сделать, а одновременно оно разобьет и практически нейтрализует в Грузии деятельность оппозиции», — сказал политик, добавив, что нейтралитет будет равносилен упразднению грузинской государственности.

По словам Саакашвили, сведения о готовящейся провокации он получил от дипломатических служб разных стран, в том числе «от одной из спецслужб серьезной страны»:

«Подготовили специальный видеоклип, где какая-то провокационная группа выходит и говорит, что (российские военные) выехали из Цхинвали и Абхазии, поэтому отправимся и захватим их. Это подготовлено в ФСБ».

Как отметил политик, разговоры о том, что в Грузии есть партия войны, под которой подразумевается оппозиционное «Единое национальное движение», не соответствуют действительности. Если партия войны и существует, то это правящая «Грузинская мечта», уверен экс-президент. «Мне противна война», — сказал Саакашвили, обратив внимание на то, что о риске втягивания страны в войну говорят только представители власти.

По словам Саакашвили, поскольку Россия катастрофически проигрывает в Украине, ей необходимо переключить внимание на что-то другое, а самое слабое звено – Грузия.

«Войны на территории Грузии не должно быть ни в коем случае. Этого хочет только враг», — сказал экс-президент, обратившись также к абхазским и осетинским братьям: «Мир, а не война, благополучие, а не нищета и невыносимые условия, которые там есть». Политик пообещал, что в ближайшие месяцы непременно начнется процесс реинтеграции Сухуми и Цхинвали в Грузию. Но до того к власти в стране должно прийти демократическое, свободное и прозападное правительство.

Обратился Саакашвили и к россиянам, которые, по его словам, массово скупают квартиры в Грузии. Он пообещал конфисковать их недвижимость, а вырученные деньги направить в Украину в качестве репараций.

«Нам здесь не нужно русское этническое меньшинство! Хорошо, что русского меньшинства у нас нет. Это всегда первый повод для вторжения в какую-либо страну. Сейчас они создали нам 100-тысячное русское меньшинство. Но мы не должны давать такого повода. Пусть эти русские будут туристами. Эти квартиры будут у них отняты. Грузинское государство конфискует их и продаст на аукционе, поскольку эти деньги не обоснованы, они выведены черным налом, нигде в Европе такими деньгами ничего не купишь», — заявил Саакашвили.

Как можно оценить актуальность рисков, обозначенных Саакашвили?

На эти вопросы # ответили известные политологи.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Конечно, вероятность провокационных шагов с российской стороны есть всегда и тут нет ничего неожиданного. Особенно, когда военная кампания Кремля в Украине явно катастрофична: их план «А» провалился, а плана «Б» не видно. При таком раскладе, заявление третьего президента выглядит абсолютно логичным.

Однако у этой теории есть два основных аспекта:

1) Насколько прочный плацдарм для Кремля будет найден в Грузии для реализации такого плана?

2) Насколько готово правительство Грузии к такому развитию событий, и как быстро оно сможет нейтрализовать такие деструктивные элементы внутри страны?

Что касается ситуации на оккупированных территориях Грузии: они оказались в очень тяжелом положении, так как Россия прямо заявила марионеточным властям в Сухуми и Цхинвали, что эпоха «сладкой жизни» за счет России уходит в прошлое. Для них это равносильно смертному приговору, так как они не имеют самостоятельного источника самосохранения и полностью завязаны на Москву. Я думаю, они уже за кулисами думают о своем будущем, и я не исключаю, что эти мысли будут включать в себя и нормализацию отношений с Грузией.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— После 24 февраля возможно все что угодно и, конечно, меня ничего не удивит. С другой стороны, благодаря героизму украинского народа именно сейчас, вот в этот момент РФ получает такой удар, от которого вряд ли когда-нибудь оправится.

Так что, планы может у них и были, но они вряд ли реализуемы. И да, конечно, идущие в ад всегда ищут себе попутчиков, но в альтернативную одаренность такого уровня даже нашего правительства верится с трудом. Так что, «все буде добре, все буде Украина».