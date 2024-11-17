В Сухуми у здания администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия собрались сторонники оппозиции. Координационный совет намеревается сделать ряд заявлений по дальнейшим действиям, передает телеграм-канал «Республика».

Протестующие демонтируют ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства, которые были заняты ими 15 ноября, сообщает корреспондент ТАСС.

Незадолго до этого президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назвал события 15 ноября попыткой государственного переворота. Также он заявил, что остается избранным президентом страны. По его словам, он не смог достичь компромисса с оппозицией «ни по каким вопросам».

Бжания еще раз призвал жителей республики «не поддаваться на провокации». Ранее он заявил, что готов уйти в отставку, когда протестующие покинут правительственные здания. Об этом он сказал на встрече с местными жителями в селе Тамыше.

15 ноября протестующие против инвестиционного соглашения с Россией снесли забор у парламента и проникли на его территорию. Ближе к вечеру они начали штурмовать здание, где также располагается администрация президента. Перед штурмом начались стычки между участниками акции и полицейскими. Демонстранты забросали их яйцами и бутылками. Сообщалось, что полицейские применили слезоточивый газ против протестующих, а также забросали их дымовыми шашками.

Согласно проекту инвестиционного соглашения между Сухуми и Москвой, российские компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории непризнанной республики. Стороны подписали его в конце октября 2024 года. Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован. Депутаты должны были рассмотреть его 15 ноября, но парламент не утвердил повестку, и сессия отменилась.