Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поздравил Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Широкая поддержка азербайджанского народа свидетельствует о правильности и успешности проводимого Вами курса, нацеленного на процветание и развитие республики.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, а всему азербайджанскому народу – мира, согласия и благополучия».