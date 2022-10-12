Россия намерена предложить Армении и Азербайджану провести очередной трехсторонний саммит.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в ближайшее время планируется согласовать сроки его проведения.

«Мы будем предлагать провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении и надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки его проведения. Россия активно содействует нормализации связей между Азербайджаном и Арменией. Ключом к достижению устойчивого мира и решению всех проблем в регионе является реализация трехсторонних договоренностей, достигнутых при активном участии российского президента», — сказал он.