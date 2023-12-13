Решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз станет переломным моментом не только для европейского будущего страны, но и для политики расширения ЕС.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили к руководству ЕС.

«Это переломный момент для европейского будущего Грузии, так же как и для доверия к политике расширения ЕС — геостратегической инвестиции в мир, стабильность и процветание всей Европы», — сказано в письме.

Он направил письмо к президенту Евросовета Шарлю Мишелю, к главе Еврокосмиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также к главе правительства королевства Испании Пердо Санчесу, которая в этом году является страной-председателем Совета ЕС.

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.