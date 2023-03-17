Постановку вопроса о выдаче гаагским Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина в Кремле считают возмутительным и неприемлемым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — сказал Песков.

17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что они могут быть причастны к «незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей, «с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот ордер «юридически ничтожным». Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение МУС эмодзи «туалетная бумага».