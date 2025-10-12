Таджикистан должен был арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в Душанбе по ордеру МУС, будучи участником Римского статута, считают в Евросоюзе.

Евросоюз обвинил Таджикистан в невыполнении обязательств по ордеру на арест президента России Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд (МУС). Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS). Таджикистан — государство-участник Римского статута МУС, передает dw.com.

В ЕС напомнили, что ордер на арест Путина был выдан за международные преступления, включая предполагаемую незаконную депортацию и перемещение детей с оккупированных территорий Украины. В пресс-релизе Брюссель в очередной раз подчеркнул свою поддержку усилиям по привлечению к ответственности за все преступления в рамках международного права, совершенные в результате развязанной Кремлем войны в Украине.

«В этой связи ЕС продолжает поддерживать расследования, проводимые прокурором Международного уголовного суда в Украине, и призывает все государства к сотрудничеству», — добавили в EEAS.

Накануне визита Путина в Таджикистан для участия в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Душанбе отказать политику во въезде или арестовать его по прибытии.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года. Президента РФ подозревают в ряде международных преступлений, включая предполагаемые депортацию и похищение детей с оккупированных ВС РФ территорий Украины. Вместе с ним ордер на арест выписали также на детского омбудсмена России Марию Львову-Белову.

В сентябре 2024 года Путин прилетал в Монголию, являющуюся членом МУС и ратифицировавшую Римский статут. Улан-Батор тогда также не стал арестовывать российского лидера.