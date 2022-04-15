Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Москва направила США и другим странам ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее газета The Washington Post писала, что Москва направила в Вашингтон ноту протеста из-за поставок вооружений НАТО Украине. Документ был направлен после объявления властей США о передаче Киеву нового пакета военной помощи в размере $800 млн. В нем российская сторона призывает США и их союзников «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

Захарова, комментируя публикацию, сказала «да, отправили». Также, по ее словам, нота была направлена «во все» страны.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины, несмотря на заявления России о рисках наращивания таких поставок.