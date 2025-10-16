Министерство иностранных дел Грузии выражает обеспокоенность визитом министра иностранных дел Финляндской Республики Элины Валтонен в Грузию в качестве действующего председателя ОБСЕ и направило ноту протеста секретариату ОБСЕ и государствам-участникам организации.

Об этом сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

В ноте, направленной в секретариат ОБСЕ, МИД Грузии указывает, что помимо программы, предусмотренной в рамках официального визита, министр Элина Валтонен присоединилась к уличной акции, организованной небольшой группой антиправительственных активистов, и сделала заявление, которое представляет собой попытку ввести международное сообщество в заблуждение относительно ситуации в Грузии.