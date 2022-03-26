Торги на Московской бирже в понедельник, 28 марта, состоятся в том числе с предложением ценных бумаг российских компаний. Об этом 26 марта говорится в сообщении на сайте Центрального банка России.

Пройдут, в частности, торги российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями. Также состоятся торги иностранными акциями и иными облигациями, срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом.

Кроме того, на Мосбирже откроются торги срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, индексными и процентными инструментами.

24 марта после более чем трехнедельного перерыва Мосбиржа запустила торги акциями. Торговались только 33 российские бумаги, которые входят в индекс торговой площадки.

До этого в последний раз операции с ценными бумагами проводились 25 февраля а накануне был зафиксирован рекордный обвал индексов Мосбиржи и РТС в диапазоне 45–50%. С 28 февраля по решению Банка России торги на рынке акций были приостановлены.

20 марта ЦБ разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Отмечается, что разрешение выдано с целью уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на Мосбирже до 28 февраля 2022 года включительно.

18 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система РФ работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась Она отметила, что в конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, однако россияне возвращают забранные с вкладов в банках РФ деньги в последние две недели.

1 марта президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных экономических мер для обеспечения финансовой стабильности в стране (iz.ru)