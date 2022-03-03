Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) объявило о понижении рейтинга РФ на шесть ступеней. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на заявление агентства.

Как сообщается, Moody’s понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) российского правительства до уровня «B3» с «Ваа3».

При этом рейтинг, как указало агентство, остается в списке на пересмотр для дальнейшего понижения.

Недавно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня «B» с «BBB».