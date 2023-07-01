Молодежный чемпионат Европы по футболу среди игроков не старше 21 года в Грузии и Румынии стал самым посещаемым в истории, передает газета.ру.

На Евро началась четвертьфинальная стадия, прошедшие матчи посетили 250 746 человек. До этого рекорд принадлежал молодежному ЧЕ в Польше, который состоялся в 2017 году (243 995 зрителей).

1 июля также был установлен рекорд посещаемости одного матча финальной части молодежных Евро. Игру 1/4 финала между национальными сборными Грузии и Израиля в Тбилиси посетили 44 338 болельщиков. Грузины уступили израильтянам в серии послематчевых пенальти (3:4).

Игры молодежного ЧЕ-2023 бьют рекорд по посещаемости уже в третий раз. До этого самая высокая посещаемость была зафиксирована на финальном матче между сборными Испании и Италии на турнире 1996 года (35 500 человек).