Молочные реки?

В то время как столичные жители, особенно семьи с маленькими детьми, с каждым годом испытывают все больше затруднений в поисках цельного коровьего молока, российский Центр анализа молочного рынка вынес Азербайджан на пятое место в СНГ по объемам производства этого продукта.

Структура ссылается на собственные отчетные данные по уровню производства за минувший год. В частности сообщается, что в нашей стране за отчетное время произвели 2,13 млн. тонн сырого молока, что на 30% больше чем в Кыргызстане, и на 4,5% больше, чем в Таджикистане, Армении и Молдове вместе взятых. По темпам роста Азербайджан (2,5%), уступил лишь Казахстану (3,2%).

По производству товарного молока наша страна также замкнула первую пятерку, произведя 958,1 тысячи тонн молока, что в два раза больше, чем в Кыргызстане, и на 14,1% больше, чем в Армении, Таджикистане и Молдове вместе взятых. При этом сообщается, что больше всего сырого молока было произведено в Узбекистане, товарного – в Беларуси (89% от общего объема произведенного молока в стране).

Цифры цифрами, а столичные жители дружно отмечают, что натурального молока, сметаны, творога и прочей молочной продукции в местной торговой сети днем с огнем не сыскать. Последние годы ситуация усугубилась еще больше из-за резкого повышения стоимости кормов. И если раньше (два-три года назад) еще можно было купить молоко на фермах в столичных поселках, а иные проживающие на периферии Баку семьи держали крупный и мелкий рогатый скот, зарабатывая на жизнь продажей молока, сыра и творога, сегодня эта возможность иссякла вовсе. Хуже всего приходится семьям с маленькими детьми. В беседе с # жительница столичного поселка сетует, что до недавнего времени свежее молоко она заказывала в Габале, а теперь поставщик не выходит на связь.

Более того, непонятно, как вяжутся такие заявления с прошлогодним выступлением председателя Ассоциации производителей и экспортеров молока и молочной продукции (ASEB) Азербайджана Самира Эюбова, указавшего на серьезные проблемы с местным производством молока. Еще в январе минувшего года глава ASEB сообщал, что на прилавках бакинских магазинов продается не настоящее молоко. Фальсификаторы, по словам Эюбова, часто под видом цельного молока продают восстановленное не по стандартам качества сухое молоко, что обходится им намного дешевле. Т.е. жители страны, вышедшей на ведущие позиции по объемам производства, почти не видят натуральный продукт на прилавках своих магазинов. И речь здесь не только о молоке, поскольку натуральную молочную продукцию в стране найти не просто .

Согласно данным специалиста по аграрным вопросам Вахида Магеррамова, местное производство молока покрывает лишь 50% внутреннего спроса, при этом подорожание кормов и сокращение естественных пастбищ с началом хлопковой кампании правительства и вовсе пошатнуло позиции частных фермерских хозяйств в сегменте производства мясомолочной продукции. Эксперт отмечает, что сухое молоко для местных предприятий закупается в Беларуси и Украине, а за последние 4 года импорт мяса в стоимостной выражении вырос в 4,2 раза, импорт молока в 2,5 раз, импорт сливочного масла — в 3 раза.

В целом же, внутреннее производство молока на душу населения не укладывается в нормы потребления, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Так, если исходить из объемов внутреннего производства, оно покрывает лишь половину подушевой потребности в молоке и молочной продукции, установленной на уровне 400 кг. Примечательно, что импорт молока ежегодно растет. Так, по итогам позапрошлого года в Азербайджан было импортировано 9 511,43 тонн молока стоимостью 12 652,50 тыс. долларов. Согласно данным Госкомтаможни, это на 638,52 тонны (7,2%) больше, чем за 2017 год. Уже через полгода, в январе — июле минувшего года объем импорта в годовом сравнении возрос на 798,2 тонн (19%), стоимость — на 2,211 млн. долларов (37,31%). Однако по итогам минувшего года ввоз сократился до 9 022.73, увеличившись при этом в стоимостном выражении до 14 374,42 тыс. долларов.

По мнению специалистов, в стране продолжается снижение численности крупнорогатого скота, а в таких условиях повышение объемов производства молока и молочной продукции, естественно, вызывает вопросы. Ведь за последние несколько лет Азербайджан не в состоянии удовлетворить внутренние потребности рынка в таком продукте как мясо. Именно по этой причине объем импорта этого стратегического продукта продолжает расти. Так, в январе-июле этого года страна импортировала 28 804,45 тонн мяса на 43 329,94 тыс. долларов. Это на 3 117,42 тонн (12,14%) и 5 502,55 тыс. долларов (14,55%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев импорт мяса составил 0,51% от общего объема импорта страны.