Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на дипломатическом форуме в Анталье обратился к Украине с просьбой официально признать молдавский язык несуществующим. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Ауреску заявил, что после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком в апреле 2021 года Киев должен официально признать, что молдавского языка не существует.

На встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой он также подчеркнул поддержку Румынией сотрудничества Украины с НАТО.

На дипломатическом форуме в Анталии, который проходил под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвовали также временно исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой и спикер молдавского парламента Зинаида Гречаны. Обсуждалась ли и с ними тема «несуществующего молдавского языка» — неизвестно.

20 апреля президент Молдовы Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в Конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский.

Фактически речь идет об одном и том же языке, так как молдавский считается официальным диалектом румынского. Незначительные отличия между ними наблюдаются на уровне литературной нормы, фонетики и лексики. В Декларации независимости республики официальным языком государства назван румынский, тогда как Конституция страны определяет его как молдавский.

Интересно, насколько принципиальным является этот вопрос для большей части молдавского общества? По всей видимости, для унионистов (сторонников вхождения Молдовы в состав Румынии) он очень важен. Какие плюсы или минусы можно увидеть в окончательном определении названия языка страны?

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Богдан Цырдя, кандидат политических наук, политолог, обозреватель Аргументы и Факты в РМ:

— Название языка — это национальный маркер. На основе национальных маркеров существуют нации, а значит — и государства. Уберешь маркеры — уничтожаешь государство. В бывшей Югославии существует основной единый язык. Но четыре страны называют его кто сербским, кто хорватским, кто боснийским, и т.д.! В Болгарии и Македонии тоже один язык, но македонцы называют его македонским, а не болгарским. Как и в бельгийской Фландрии язык фламандский, а не голландский! И таких примеров десятки.

В декларации о независимости от 1991 года хоть и говорится о румынском языке, но делается ссылка на Закон от 01.09.1989 года «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», где язык назывался молдавским. Понятие «молдавский язык» появилось раньше, чем понятие «румынский язык», так как Молдова как государство существует с 1359 года. Современная Румыния появилась в 1859 году. Понятие «румынский язык» тоже датируется XIX веком. Поэтому навязывание названия языка есть явление культурной агрессии, которая преследует аншлюс независимого и суверенного государства — Республики Молдова! Напомню, что Румыния до сих пор не подписала с РМ договор о границах, не подписала базовый политический договор. Румыния не признает этнонима «молдаване» и глотонима «молдавский язык»! Поэтому споры вокруг языка — это споры вокруг молдавского суверенитета и независимости.

А инициативы Санду — это лишь очередной акт национального предательства, подтверждающий, что она марионетка, управляемая извне.

Отмечу, что Санду — первый президент РМ с румынским гражданством… Она же первый президент, которая работала в сенате фонда Сороса… Думаю, комментарии излишни…

Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Попытаюсь расставить точки над i. Предложение министра Ауреску на самом деле адресовано не Молдове, а Украине. Поскольку в Одесской области Украины, наиболее многонациональной, есть несколько школ, где изучают именно молдавский язык. Школ, в которых изучают румынский язык, в Украине больше и они не только на территории Одесской, но и, например, Черновицкой и Закарпатской областей. Это просто для понимания ситуации.

Предложение главы МИД Румынии – это с одной стороны попытка обеспечить статус-кво для румынского языка, который действительно и в самой Молдове считают основным. Но при этом я рассматривал бы это предложение и в контексте предстоящих парламентских выборов в Молдове, на которых 11 июля будут соревноваться меж собой сторонники левых сил и проевропейского выбора. И очевидно именно на последних Румыния имеет большее влияние. Поэтому подобные тактические шаги должны, как по мне, не только обозначить стратегическое партнерство Румынии и Молдовы, но и, в случае согласия Украины на предложение господина Ауреску, предполагают создание треугольника Румыния-Молдова-Украина.

Однако, вместе с тем, я сомневаюсь, что Украина примет такое решение до досрочных парламентских выборов в Молдове. Скорее, официальный Киев выдержит некоторую паузу, и, очевидно, это решение будет приниматься уже после того, как в Молдове будет сформирован новый парламент, исходя из его состава.