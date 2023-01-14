Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире во время обсуждения негативного влияния украинского конфликта на деятельность фермеров страны. Об этом сообщает Digi24.

«Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп», — рассказали журналисты.

Отмечается, что ведущая попыталась разбудить государственного деятеля и пообещала ему перезвонить, а зрители в зале начали смеяться.

Министр в свою очередь обвинил телеканал в попытке поднять рейтинги на теме храпа и сна, а также подчеркнул, что «не спит даже ночью». «Я знаю, что мне звонили, и я взял трубку. Я понятия не имею, я даже не понимаю, что там было. Я был в машине, ехал из Нямца, я был сзади. В тот момент, когда мне позвонили по телефону, я ответил и вышел в прямой эфир», — рассказал он свою версию случившегося.