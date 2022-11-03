Мобилизация, бегство за границу сотен тысяч человек и усиление западных санкций нанесли новую травму израненной российской экономике.

В сентябре темпы падения ВВП РФ ускорились до 5% с 4% месяцем ранее, сообщило в среду Минэкономразвития.

Промышленный спад стал рекордным с начала войны: на 3,1% сократился выпуск на фабриках, заводах и сырьевых месторождениях, хотя еще в августе промышленность держалась почти на уровнях прошлого года (-0,1%).

Вслед за выпуском посыпались перевозки грузов: их объем уменьшился на 7,2% год к году против 4,2% в августе. Оптовая торговля пережила полноценный коллапс (на 22,4% в сентябре), а темпы падения розничной ускорились до 9,8%. Реальные располагаемые доходы россиян схлопнулись на 3,4% по итогам третьего квартала — вчетверо больше, чем во втором.

«Объявление мобилизации, усиление геополитических и санкционных рисков запускают вторую волну экономического кризиса», — констатирует Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит.

По данным МЭР, темпы падения ВВП в сентябре повторили военный рекорд: на столько же экономика сжималась лишь в июне. Спад в апреле составлял 2,7%, в мае 4,5%, в июле 4,3%.

Динамика экономики «близка к прогнозной траектории», утверждает МЭР: к концу оно ждет замедления спада до 2,9%. Но в прогнозы правительства не верит даже ЦБ: по его оценке, страна потеряет до 3,5% ВВП, а в следующем году спад может ускориться до 4%.

«Вторая волна» рецессии может продлится вплоть до середины 2023 года, считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама». Мобилизация ударит по потребительской и инвестиционной активности, а кроме того, могут ухудшиться условия экспорта, указывает она: с декабря вступает в силу нефтяное эмбарго Евросоюза, которое, по оценке Vitol, оставит неприкаянными треть вывозимой по морю нефти, или миллион баррелей в день.

Россия уже теряет экспорт угля, металлов и древесины. Вопреки утверждениям пропаганды, санкции прекрасно работают, уверена Агат Демарайс, директор по прогнозированию Economist Intelligence Unit: «Реальный ВВП, розничная торговля, производство автомобилей — все летит в пропасть». Россия идет к 6-процентной рецессии в этом году, прогнозирует она, и может потерять еще 3,1% ВВП в следующем.

Мобилизация равносильная новому пакету санкций, который Россия ввела против самой себя. А главное последствие — это утрата человеческого капитала, говорит профессор МГУ Наталья Зубаревич: «Мы теряем наиболее квалифицированное городское мужское население, которое предпочитает уехать, чтобы не быть мобилизованным».

По данным Forbes, до 700 тысяч человек покинули страну в первую неделю призыва. Это «бомба под экономикой», говорит Зубаревич. Впрочем, коллапса не будет, успокаивает она: «Будет тихая, спокойная, непрекращающаяся, медленная деградация. Будет становиться хуже и хуже, шаг за шагом». (moscowtimes.ru)